Evropská komise navrhla, aby banky od roku 2025 začaly mírně zvyšovat kapitál

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Banky v zemích Evropské unie budou muset do roku 2030 zvýšit svůj kapitál v průměru o zhruba osm procent, což by se mělo v praxi týkat zejména desetiny největších bank. Vyplývá to z návrhu nových kapitálových požadavků na fungování bankovního trhu, který dnes představila Evropská komise.