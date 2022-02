Evropská komise odmítla sankcionovat Česko kvůli žádosti o dotace firmě Fatra

EK místo toho v případě Fatry pouze pozastavila průběžné platby, což snahu českého státu o soudní přezkum komplikuje. O rozhodnutí komise dnes informoval server iROZHLAS.cz. Brusel odmítá dotaci pro Fatru proplatit kvůli výsledkům auditu ke střetu zájmů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO), do jehož svěřenského fondu plastikářská firma patří.

EK zamítla žádost o proplacení 547.000 Kč pro Fatru z unijních peněz loni v létě. České úřady se pomocí žádosti snažily otestovat, zda Brusel peníze kvůli Babišovu střetu zájmu skutečně neproplatí, a získat rozhodnutí o zamítnutí platby napadnutelné u soudu.

Počátkem loňského listopadu ministerstvo průmyslu a obchodu řízené tehdy ještě Karlem Havlíčkem (ANO) zaslalo do Bruselu dopis, ve kterém vyzvalo EK k takzvané finanční opravě, tedy fakticky uložení pokuty. Komise však žádosti nevyhověla a koncem letošního ledna oznámila, že v případě Fatry pouze pozastavila průběžné platby, zjistil iROZHLAS.cz.

Podle serveru se tak Česku zkomplikovala snaha zažalovat EK kvůli neproplacení dotace. České úřady by sice mohly zažalovat i pozastavení platby, komise by ale mohla zahájit řízení o vyloučení dotace z unijního financování. Peníze na tento projekt by tak Česku úplně odebrala a mohla by zároveň požadovat přerušení soudního sporu do doby, než se vše definitivně vyřeší, uvádí web České rozhlasu s odvoláním na dříve zveřejněnou analýzu vypracovanou náměstkem ministerstva zahraničí Martinem Smolkem.

EK zamítla žádost o proplacení dotace pro plastikářskou firmu Fatra ze svěřenského fondu bývalého premiéra Babiše kvůli tomu, že podle unijního auditu je Babiš ve střetu zájmů, protože ovládá svěřenské fondy, do nichž vložil svůj majetek. Dotace ze strukturálních fondů EU v celkovém řádu stamilionů korun, které dostaly firmy z holdingu Agrofert od 1. září 2017, jsou proto podle závěru auditorů neoprávněné. Babiš i koncern Agrofert, pod který Fatra spadá, střet zájmu odmítají.