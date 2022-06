Evropská komise podnikla právní kroky proti Británii kvůli plánu pozměnit pobrexitová pravidla

Britská vláda v pondělí představila plán na změnu severoirského protokolu, který je součástí dohody o vystoupení Británie z EU. Legislativní návrh usiluje o zrušení celních kontrol na některé zboží dovážené do Severního Irska ze zbytku Spojeného království.

"Není pochyb o tom, že neexistuje žádné právní ani politické ospravedlnění jednostranných změn mezinárodní smlouvy," upozornil Šefčovič. Londýn se podle něj rozhodl porušit teprve dva roky starou dohodu, která zajišťuje klid a stabilitu Severního Irska.

Komise se kvůli tomu dnes rozhodla odeslat do Londýna odůvodněné stanovisko k porušení podmínek smlouvy, kterou obě strany podepsaly před předloňským odchodem Británie z evropského bloku. Brusel tím pokročil v řízení zahájeném loni v březnu kvůli britskému odkladu dohodnutých celních kontrol. Pokud Londýn do dvou měsíců uspokojivě nezareaguje, zažaluje jej komise u soudu v Lucemburku. Ten může Británii v krajním případě vyměřit pokutu. Právě pravomoci unijní justice jsou však jedním ze sporných bodů a Londýn tvrdí, že se nechce jeho verdiktům podřizovat. V pondělí zveřejněný návrh britské vlády počítá s tím, že dohled unijního soudu by v případě irského protokolu nahradila arbitráž.

Vzájemná dohoda unii umožňuje vést řízení se svým bývalým členem, pokud podle ní porušil právo EU. EK dnes na jejím základě podnikla proti Londýnu právní kroky kvůli tomu, že neprovádí nutné zdravotní kontroly zboží vyváženého do EU a neposkytuje potřebná statistická data.