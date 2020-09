Evropská léková agentura podpořila dexametazon jako léčbu covidu

Informovala o tom agentura Reuters, podle níž se tak dexametazon již brzy může stát druhým schváleným léčivem pro nemocné s covidem. Jako první lék doporučila EMA v červnu antivirotikum remdesivir.

Látka dexametazon je kortikoid s protizánětlivými účinky, který se dosud používal například jako podpůrný prostředek při protinádorové léčbě či při plicních chorobách. Z testování prováděného Oxfordskou univerzitou však vyplynulo, že dexametazon pomáhá tlumit i nepřiměřenou a často smrtící reakci imunitního systému na nákazu koronavirem, které se říká cytokinová bouře. Podle stávajících doporučení se lék podává od šestého dne onemocnění a má zabránit tomu, aby imunitní systém pacienta poškodil v obraně před virem orgány, zejména plíce, ledviny nebo srdce.

"Léčivé přípravky s léčivou látkou dexametazon, které jsou v Česku registrovány a zároveň obchodovány, jsou výhradně na lékařský předpis. Proto by o takové léčbě měl rozhodnout ošetřující lékař. Pacienti by v žádném případě neměli spoléhat na samoléčbu ani by přípravky s touto látkou neměli užívat preventivně," upozornila ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

EMA doporučila užívání dexametazonu u pacientů od 12 let, kteří kvůli nákaze koronavirem potřebují podporu dýchacího přístroje. O schválení léku bude rozhodovat Evropská komise, která se však zpravidla doporučením lékové agentury řídí.