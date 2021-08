Francie nebude vyjednávat a spolupracovat s Tálibánem

Francouzští představitelé nebudou podle Beaunea s hnutím komunikovat, nevyjdou mu nijak vstříc a nebudou se s ním "spolčovat". "Neexistuje něco jako umírněný Tálibán," dodal státní tajemník.

"Bohužel hnutí v Afghánistánu vojensky zvítězilo, ale s tamní vládou jedná již několik měsíců a my můžeme jen doufat, že v tom bude pokračovat. Dnes máme v Afghánistánu to nejhorší. Kdyby byly ve vládě i jiné strany než Tálibán, bylo by to o něco málo lepší," sdělil Beaune.

Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian ve středu uvedl, že země neuzná vládu složenou pouze z tálibů. Vyzval hnutí, aby dodrželo vše, co v posledních dnech slíbilo, jinak se prý stane "mezinárodním vyvrhelem".

Představitelé hnutí ve středu jednali v Kábulu s bývalým prezidentem Hamídem Karzaim. Tálibán se snaží sestavit budoucí vládu a chce poskytnout amnestii všem členům minulého kabinetu. Nikdo nemusí ze země odcházet, uvedli jeho představitelé, kteří slíbili vytvoření mnohostranné islámské vlády.

"Nevíme, co se stane. Teď máme v prezidentském paláci v Kábulu Tálibán a s ním se nediskutuje," prohlásil Beaune.

Ve středu v Paříži přistálo druhé evakuační letadlo, které přepravilo z afghánské metropole 216 lidí včetně 25 Francouzů. Zbytek evakuovaných byli Afghánci, kteří spolupracovali s Francií, a jejich rodiny. První evakuační let přepravil 45 cestujících.

"Dlužíme vám to. Vítejte," napsal na twitteru francouzský prezident Emmanuel Macron.

"Jsme rádi, že máme šanci na nový život, ale začínáme od nuly," prohlásil jeden z evakuovaných Afghánců, který přicestoval se svou rodinou. Ve spěchu si stihli sbalit jen pár kusů oblečení a 2000 afghání (asi 550 korun). "Má rodina a hlavně mé děti jsou velmi šťastné, že jsme odešli z Afghánistánu a přežili krutosti Tálibánu," dodal muž.

Francie chce postupně z afghánské metropole evakuovat všechny své občany a také co nejvíc Afghánců, kteří pracovali pro francouzské organizace a nyní svou zemi hodlají opustit.