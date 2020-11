Francie nemůže bezdůvodně zakázat cigarety s českým konopným olejem, rozhodl soud EU

Soud v Lucemburku se vyjádřil ke sporu mezi někdejšími vedoucími pracovníky francouzsko-české firmy, která dodávala na francouzský trh pod značnou KanaVape e-cigaretu s esencí z konopí. Olej do cigaret byl vyroben v Česku z celých rostlin konopí, tedy i listů a květů. Francie však povoluje komerčně využívat pouze vlákna a semena konopí.

Základem pro výrobu oleje byl podle soudu kanabidiol (CBD), tedy jedna z molekul konopí, která nemá psychotropní účinky. Cigarety proto podle firmy neobsahovaly tetrahydrokanabinol (THC), který je hlavní psychoaktivní látkou nacházející se v především v květech konopí.

#ECJ: A Member State may not prohibit the marketing of cannabidiol lawfully produced in another Member State when it is extracted from the Cannabis sativa plant in its entirety and not solely from its fibre and seeds #CBD https://t.co/ATb3CgbPxg pic.twitter.com/50JoQgpl4J