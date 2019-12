Greta Thunbergová přicestovala tento týden do Evropy z USA, kde se účastnila řady ekologických demonstrací a vystoupila i s projevem na na klimatickém summitu OSN. Jako aktivistka upozorňující na oteplování odmítá používat letadlo, takže jak pro cestu do USA, tak zpět volila loď.

O Thunbergovou jeví velký zájem novináři. Asi 30 jich tak přišlo na nádraží do Lisabonu s nadějí, že cestu Švédky zmonitorují. Jak dnes napsal španělský list El País, hned tam nastal zmatek, když se žurnalisté snažili zachytit aktivistku nastupovat do vlaku. Thunbergová nakonec nastoupila jinými dveřmi, než se čekalo. Do věci se musela vložit policie, Švédka nakonec usedla do svého kupé a až do konce trasy v Madridu ji nikdo nespatřil, napsal El País.

Také na madridském nádraží ji čekal dav novinářů a jejích příznivců, včetně rodin s dětmi. Thunbergová vystoupila z vlaku se svou slavnou cedulí s nápisem Školní stávka za klima, s níž loni v létě zahájila před švédským parlamentem boj za lepší klima. Na nádraží v Madridu ji museli cestu davem prorážet policisté, kteří ji doprovodili do garáží, kde na ni a její doprovod čekala dvě auta na elektrický pohon.

Krátce před polednem dorazila Thunbergová nečekaně do místa konání konference OSN, kde se připojila ke skupině mladých lidí. Společně si zazpívali a provolávali ekologická hesla, například "Co chceme? Klimatickou spravedlnost. Kdy ji chceme? Teď." Setkala se i s osmiletou indickou školačkou Licyprijí Kangudžamovou, která se stejně jako Švédka angažuje za ochranu klimatu.

Švédská studentka odmítá využívat leteckou dopravu kvůli vysokému množství zplodin, jež letadla produkují. Do Madridu jela proto vlakem. Některá španělská média napsala, že ani tento způsob není stoprocentně ekologický. Souprava Lusitania totiž projíždí část trasy - asi 210 kilometrů - s dieselovou lokomotivou, a to při průjezdu španělskou provincií Salamanca.