Horor na jednotce JIP. Sestra je podezřelá z pokusu o zabití pacientů

O pacienty, kteří se dostali dokonce do ohrožení života, se starala 34letá německá sestra. Krevní testy u jednoho z nich ukázaly, že dostal léky, které mu lékař nepředepsal. Zdravotnice obvinění odmítá, píše agentura DPA.

Už několik měsíců saarbrückenské státní zastupitelství vyšetřuje případ ošetřovatele z nemocnice ve Völklingenu, který je podezřelý z pětinásobné vraždy a dvojnásobného pokusu o vraždu. Muž prý pacientům nedával léky, které nutně potřebovali, aby se dostali do stavu ohrožení života a on je pak mohl zachraňovat.

V Německu se podobné případy staly už v minulosti. Ve snaze předvést své schopnosti bývalý ošetřovatel Niels Högel v období několika let podával pacientům léky ovlivňující činnost srdce a přiváděl je do stavu vyžadujícího oživování. Oživit se mu je ale často nepodařilo. Loni v červnu ho soud poslal za vraždu 85 lidí na doživotí do vězení.