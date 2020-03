Hrstka europoslanců debatuje o koronaviru, hlasování bude dálkové

Předseda parlamentu David Sassoli na začátku schůze podotkl, že demokratické instituce musí pokračovat v práci i v mimořádných podmínkách. "Samozřejmě jsme museli zpomalit. Ale nemohli jsme zastavit, protože demokracie nemůže být ani uprostřed tak dramatické krize odložena," prohlásil na úvod jednání Sassoli. Italský politik teprve tento týden ukončil čtrnáctidenní karanténu, do níž se preventivně uchýlil po návštěvě své rodné země.

687 members of the @Europarl_EN voted remotely for the first time this morning to activate the urgent procedure to tackle the COVID-19 outbreak. An exceptional result in these unprecedented circumstances. Democracy does not stop. #EuropeansAgainstCovid19 pic.twitter.com/003S25RNez