"Není v ničím zájmu roztáčet spirálu násilí ještě dále," řekl dnes novinářům Borrell v narážce na noční íránský útok na spojenecké základny v Iráku. Íránskou odvetu podnítilo páteční zabití generála Kásema Solejmáního Američany, po němž některé země začaly stahovat z Iráku své vojáky podílející se na výcviku místních ozbrojených sil. Podle Borrella tento vývoj ohrožuje úspěchy, kterých v posledních letech dosáhla mezinárodní koalice bojující proti takzvaném Islámskému státu.

"The latest rocket attack on air bases in Iraq used by U.S. and the coalition forces are another example of escalation and increased confrontation. It is on no one interest to turn up the spiral of violence even further" @JosepBorrellF on #IranAttacks and the #JCPOA pic.twitter.com/uJ3fbNbOuo