Jako z akčního filmu. Video ukazuje policejní zásah proti útočníkovi z Vrútek

O obsahu videa informuje slovenský deník Pravda. Celé to začalo tím, že útočník s nožem okolo desáté hodiny odpoledne rozbil vchodové dveře ve Spojené škole v ulici Milana Rastislava Štefánika a vnikl do budovy. Nejprve zabil zástupce ředitelky Jaroslava Budze, vážně zranil jednu učitelku, dva žáky čtvrté třídy a školníka. Posléze utekl a rozhodl se schovat v nedalekém sídlišti.

Tam se jej vydal hledat školník už s policejním doprovodem, čímž se dostáváme k samotnému videu, které vypadá jako z akčního filmu. Bohužel se ale podle všeho jedná o realitu, která všem zúčastněným, včetně matek s dětmi, rozhodně nebyla zrovna dvakrát nejpříjemnější.

#Guardian #Angels did their job..the video depicts how #policemen eliminated the #attacker who killed the teacher & injured 2 kids and 2 adults (plus 2 policmen) in Vrutky, #Slovakia. Yes, they shot him deadly but seen in a wider perspective they possibly saved other lives pic.twitter.com/I3NCbT6zmg