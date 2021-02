Janša vyzval EK, aby přijela do Slovinska prověřit údajné ohrožení demokracie

Janša se v dopise prezentuje jako oběť kampaně před nadcházejícím předsednictvím Slovinska v Radě EU. "Nechceme, aby naše práce byla přehlušena absurdními tvrzeními, která může vyvrátit kdokoliv, kdo by - za doprovodu schopného překladatele - den nebo dva sledoval mediální a politické dění ve Slovinsku," uvedl Janša v dopise, který zveřejnila na svých stránkách slovinská vláda.

Navrhl, aby EK vyslala do Slovinska co nejdříve jakousi ad-hoc pracovní skupinu, která by na místě ověřila fakta o situaci v oblasti vlády práva, nezávislosti soudnictví, svobody slova a plurality médií. Účastnit by se jí podle Janšových představ mohli i členové Evropské rady či Evropského parlamentu.

Na tlak Janšovy vlády na slovinská média upozornila mimo jiné i novinářka bruselského magazínu Politico Lili Bayerová. Ve svém článku z minulého týdne nazvaném Uprostřed války Slovinska proti médiím citovala novináře a akademiky, podle nichž premiér navodil ve slovinských sdělovacích prostředcích atmosféru strachu. Janša poté Bayerovou obvinil, že lhala.

Mluvčí Evropské komise Eric Mamer premiérovu kritiku na adresu novinářky odmítl. "Odsuzujeme jakékoliv útoky na novináře. V Bruselu bychom to neudělali a očekáváme, že se takových praktik nebudou dopouštět ani ostatní," řekl agentuře Reuters. Kriticky se k situaci na poli slovinských médií v minulosti vyjádřila i místopředsedkyně EK Věra Jourová, která má na starosti mimo jiné dohled nad dodržováním zásad vlády práva v členských zemích.

Terčem Janšových útoků proti médiím se v posledních měsících stala zejména státní tisková agentura STA, kterou premiér kvůli jejímu zpravodajství nazval "národní ostudou". Ve čtvrtek jí už podruhé v poslední době vládní komunikační úřad (UKOM) zastavil financování. Kriticky se premiér vyjadřuje i k veřejnoprávnímu rozhlasu a televizi RTV Slovenija a dalším mainstreamovým médiím, které jsou podle něj až na výjimky levicově orientované.

Slovinská levicová a liberální opozice hovoří v souvislosti se současnou slovinskou vládou o "orbánizaci" země a "demontáži" demokratických institucí. Minulý týden v parlamentu neuspěla v hlasování o nedůvěře Janšovu kabinetu.