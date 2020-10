Jednání mezi EU a Británií vstupují do rozhodující fáze, Londýn požaduje ústupky

Jeho britský protějšek David Frost naproti tomu zopakoval, že Londýn doufá ve vyřešení rozporů do unijního summitu začínajícího ve čtvrtek, přičemž čeká ústupky od druhé strany.

Británie opustila evropské společenství po 47 letech na konci ledna. Od té doby obě strany vedou zatím bezvýsledné rozhovory o budoucí podobě vzájemných vztahů, které ani přes rychle se krátící přechodné období trvající do konce roku nedospěly ke shodě v trojici klíčových sporných otázek. Brusel a Londýn se tak dál liší v názorech na pravidla hospodářské soutěže, dohled nad dodržováním případné smlouvy a práva na rybolov v britských vodách.

"Poslední kolo (jednání) přineslo dílčí pozitivní kroky, ale stále ještě jsme daleko od konečné dohody," řekl médiím po dnešním jednání ministrů s Barnierem a místopředsedou Evropské komise Marošem Šefčovičem šéf české diplomacie Tomáš Petříček. Dodal, že Česko stále podporuje jednotnou pozici EU a že je nepřijatelné stanovovat limity, dokdy má být dohody dosaženo. Také jeho irský kolega Simon Coveney podotkl, že státy EU učiní "v několika příštích týdnech" vše pro dosažení dohody. Unijní diplomaté se přitom většinou shodují, že během dvou dnů zbývajících do summitu není možné dohodu připravit.

Britský premiér Boris Johnson přitom minulý týden prohlásil, že jasno o osudu případné smlouvy musí být právě do nadcházejícího schůzky lídrů EU.

"EU bude nadále pracovat na férové dohodě v následujících dnech a týdnech," uvedl na twitteru po schůzce s ministry Barnier.

Another focused & positive meeting with @MichelBarnier in #Luxembourg on #Brexit & finding a way to get agreement with #UK. Message on fishing is clear: Fishermen matter to the EU & will remain a priority in negotiations! pic.twitter.com/1C1CxuZV3F