Johnson a Von der Leyenová hovořili o pobrexitové dohodě

Podle agentury Reuters zároveň vyzvali vyjednavače obou stran, aby intenzivně pracovali na nalezení shody v klíčových problematických oblastech.

Johnson podle BBC při videokonferenci zopakoval, že jeho cílem je dohoda podobnou té mezi EU a Kanadou. Zároveň ale poznamenal, že Spojené království je připraveno i na scénář, že dohoda vůbec nebude.

Good phone call with @BorisJohnson about the state of play in the 🇪🇺-🇬🇧 negotiations.

While progress had been made, significant gaps remain. We agreed that it's important to find an agreement as strong basis for a strategic relationship.

Joint statement → https://t.co/Tl3jdRIZqB pic.twitter.com/rUTSp8l9dP