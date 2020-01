"Jestliže se toho (jaderné dohody s Íránem) zbavíme, nahraďme to a nahraďme to Trumpovou dohodou," prohlásil Boris Johnson v rozhovoru pro BBC. "To by byla skvělá cesta vpřed," dodal v rozhovoru, který se dotkl širokého okruhu otázek.

Írán a šest světových mocností - Británie, Čína, Francie, Německo, Rusko a USA - v roce 2015 podepsaly dohodu, v níž se Teherán zavázal, že omezí svůj jaderný program výměnou za zrušení sankcí, které jsou s ním spojené. Washington ale předloni oznámil, že od dohody odstupuje, protože ji považuje za neúčinnou, a následně obnovil svá sankční opatření proti Íránu.

Od té doby postupně přestává dohodu plnit i Teherán. Ostatní signatáři ale o její zachování stojí.

Napětí mezi Washingtonem a Teheránem se vystupňovalo předminulý týden po zabití íránského generála Kásema Solejmáního v Bagdádu při útoku amerického bezpilotního letounu. Írán pak v odvetě raketami ostřeloval spojenecké základny v Iráku a oznámil, že už nehodlá dodržovat limity pro obohacování uranu stanovené v jaderné dohodě.