Johnson řeší komplikace během kampaně. Srazí mu vaz jedna fotka?

Kontroverzi umocnil televizní rozhovor, v němž se premiér Boris Johnson nejdříve na snímek nechtěl ani podívat a reportérovi místo toho vzal jeho mobil. Matka zmíněného chlapce hovořila o nedostatku peněz v britském systému státní zdravotní péče (NHS), jehož stav je jedním z ústředních témat probíhající kampaně.

Fotografie čtyřletého Jacka Willimenta-Barra se dnes objevila na titulní stránce levicového bulvárního listu Daily Mirror. Jeho matka Sarah Willimentová vylíčila, že Jack byl do nemocnice v Leedsu minulý týden převezen, protože lékař se domníval, že může mít zápal plic. Dítě prý nejdříve dostalo vše potřebné, po několika hodinách ale lékaři jeho postel přidělili jinému pacientovi, takže chlapec "byl nucen více než čtyři hodiny ležet na studené podlaze".

Willimentová vyzdvihovala práci nemocničního personálu, zároveň však vyjádřila frustraci nad situací, "která, předpokládám, plyne z nedostatečného financování NHS". Její syn prý navíc po hodinách na podlaze nedostal hned lůžko, nýbrž dalších pět hodin strávil na vozíčku.

S fotkou nemocného dítěte na zemi konfrontoval Johnsona reportér televize ITV, který chtěl vědět, jaké pocity u premiéra vyvolává. Novinář mu snímek ukazoval na svém mobilním telefonu, předseda vlády se na něj ale nechtěl dívat a přístroj mimo záběr kamery vzal a schoval ho do kapsy. Když na to reportér upozornil, Johnson se přece jen k věci vyjádřil.

"Je to strašlivá, strašlivá fotka. A samozřejmě se omlouvám rodinám a všem, které potkala u NHS otřesná zkušenost," řekl. Podle premiéra nicméně britské státní zdravotnictví jako celek funguje "mnohem, mnohem lépe". Johnson pak zopakoval slib Konzervativní strany o "obrovských investicích" do NHS a na pozdější tiskové konferenci avizoval generální rekonstrukci nemocnice v Leedsu.

Labouristický lídr Jeremy Corbyn na twitteru sdílel zmíněný televizní rozhovor s komentářem, že Johnsonovi "na tom prostě nezáleží". Výtisk Daily Mirror se znepokojivou fotografií si Corbyn odpoledne přinesl na setkání s voliči v Bristolu, kde přesvědčoval o potřebě vlády labouristů, která by NHS poskytla "patřičné" prostředky.

Stav státního zdravotnictví po devíti letech vlády konzervativců byl už předtím jedním z hlavních témat předvolební kampaně. Podle Corbyna je NHS na pokraji kolapsu, což vůdce labouristů považuje za důsledek škrtů ve veřejných výdajích z posledních let. Konzervativci zdůrazňují chystané investice, ovšem jejich slib o stavbě 40 nových nemocnic se ukazuje jako značně zavádějící, protože hlavní plány na příštích pět let se týkají jen šesti případů. Navíc není jasné, na kolika místech by se stavěly nové budovy a kde by se pouze obnovovala existující infrastruktura.

Podle moderátora ITV Roberta Pestona ilustruje dnešní dění ústřední problém Johnsonovy kampaně. "Chce vytvářet dojem, že se snaží dostat do čela 'nové vlády', ale konzervativci jsou u moci od roku 2010. (...) Neochotou podívat se na Jackovu fotku Johnson říká: 'Nechci za tohle přijímat odpovědnost'. Rozhodně politický moment dne, mohl by to být moment celé kampaně," napsal Peston na twitteru.