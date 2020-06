Jourová zkritizovala Dudu za útok na menšiny pro politický zisk

Osmačtyřicetiletý Duda v sobotu na jednom předvolebním mítinku prohlásil, že "LGBT nejsou lidé, ale ideologie". Generace jeho rodičů prý nebojovala proti komunistům jen proto, aby mohla přijmout "ideologii", která je pro člověka "možná ještě nebezpečnější". "Dříve byly děti indoktrinovány bolševickou ideologií (...) Dnes se také objevují pokusy vnutit nám a našim dětem ideologii, jen trochu jinou. Je nová, ale je to takový neobolševismus," citovala agentura AP polského politika.

Jourová, která má v EK na starosti i otázky hodnot, dnes Dudu podle AP kritizovala v Evropském parlamentu. "Považuji za opravdu smutné, když se v současné Evropě politici zastávající vysoké posty rozhodnou strefovat do menšin kvůli potenciálním politickým ziskům," prohlásila Jourová a dodala, že to podrývá unijní záruky rovnosti práv pro všechny.

Jourová řekla, že je zmatená z přirovnání hnutí za práva LGBT ke komunistické ideologii. AP v té souvislosti připomíná, že Jourová se narodila v komunistickém Československu.

"Pamatuji si komunistickou ideologii jako něco, co potlačuje a pronásleduje všechno a všechny, kteří jsou odlišní," prohlásila členka EK z České republiky.

Duda tvrdil, že zahraniční média jeho výroky vytrhla z kontextu, a na twitteru mimo jiné napsal, že věří v "rozmanitost a rovnost". Dnes ve východopolském Lublinu vysvětloval, že se pouze pokoušel chránit rodiny a bránit pronikání "ideologie" LGBT do škol. "Za to, že jsem to řekl, jsem se stal terčem útoků v západní Evropě a v naší zemi," cituje AP polskou hlavu státu.

"Jsme státem rovných příležitostí, všichni jsou si rovni a každý má právo na svůj vlastní názor," prohlásil Duda. "Ale když hovoříme o přenášení ideologického obsahu do škol, chci, aby se to dělo se souhlasem rodičů," dodal prezident. Podle AP Dudovi stoupenci tleskali, ale mnoho odpůrců mělo duhové transparenty s nápisem "Jsme lidé, ne ideologie".

Duda, který zastává funkci prezidenta od roku 2015 a do svého zvolení byl členem vládnoucí sociálně konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS), se bude snažit obhájit svůj post ve volbách 28. června.

V převážně katolickém Polsku je jeho hlavním rivalem varšavský primátor Rafal Trzaskowski z proevropské Občanské platformy, který prohlašuje, že úkolem prezidenta je především společnost spojovat, a ne dělit.