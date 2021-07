Kvůli migrantům, kteří přicházejí přes Bělorusko, otevře Litva nový tábor

"Tento týden otevřeme tábor v (obci) Dieveniškés, kde se vejde 500 lidí," uvedla ministryně vnitra. Zařízení se podle mluvčí ministerstva bude rozkládat kolem nepoužívané školní budovy a později ho úřady rozšíří o stany či dočasné přístřešky. Bude se tak nacházet v litevském výběžku, který je z naprosté většiny obklopen běloruským územím, a se samotnou Litvou ho spojuje 2,5 kilometru široký pás země.

"Díky odlehlosti bude snazší zajistit bezpečnost lidí i migrantů," poznamenala mluvčí Lina Laurinaitytéová.

V letošním roce překročilo nelegálně hranici z Běloruska do Litvy na 1676 migrantů, z nichž 1057 přišlo v červenci, vyplývá z informací litevské pohraniční stráže. Přibližně polovina příchozích uvedla, že pochází z Iráku. Hlavní detenční zařízení ve městě Pabrade je podle Reuters plné a další příchozí úřady přechodně ubytovávají na různých místech podél hranic.

Litva, která poskytla útočiště mnohým běloruským opozičním politikům, viní běloruský režim z toho, že cíleně umožňuje migrantům přecházet přes společnou hranici, která je současně vnější hranicí Evropské unie i schengenského prostoru volného pohybu osob. Premiérka Ingrida Šimonytéová minulý týden naznačila, že Bělorusko nabízí migrantům lety do Minsku z Bagdádu a možná také z Istanbulu.

Litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis dnes vyzval Evropskou unii, aby v reakci na příliv migrantů z Běloruska zvážila zavedení dalších sankcí vůči režimu prezidenta Alexandra Lukašenka. Minsk podle něj migranty využívá jako "politickou zbraň" a prostředek nátlaku na EU za předchozí postihy. Ty evropská sedmadvacítka na Bělorusko uvalila mimo jiné kvůli porušování lidských práv a násilnému potlačování protestů, které propukly po loňských zpochybněných prezidentských volbách. Později sankce ještě rozšířila.

Litva minulý týden v pátek začala na hranici s Běloruskem budovat 550 kilometrů dlouhou bariéru s ostnatým drátem, která má příliv migrantů zastavit.

Agentura EU pro ochranu hranic (Frontex) dnes oznámila, že vyhoví žádosti Vilniusu o pomoc a v příštích dnech pošle do této pobaltské země další své pracovníky a hlídková auta a rovněž odborníky, kteří budou mít za úkol u migrantů zjišťovat informace o zapojení kriminálních sítí do migrace. Frontex už poslal první zaměstnance a vybavení do Litvy 1. července, poznamenala agentura.

Lukašenko podle Reuters uvedl, že jeho země nyní střeží hranice do té míry, do jaké je to pro ni výhodné a tak, jak si to může dovolit.