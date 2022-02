Le Penová pozastavila kampaň, dokud nezíská dostatečný počet podpisů

Le Penová zrušila veřejná vystoupení naplánovaná na nadcházející dny. Ve středu měla mít tiskovou konferenci o vzdělávání, o víkendu se měla setkat s voliči v departementu Somme na severu Francie.

V posledních prezidentských volbách před pěti lety se Le Penová probojovala do druhého kola, ve kterém ji porazil Emmanuel Macron. Necelé dva měsíce před nynějšími volbami by Le Penovou v prvních kole vybralo 17 procent voličů a opět by prošla do druhého kola s Macronem, naznačil pondělní průzkum OpinionWay pro ekonomický server Les Echos. O třetí místo se podle průzkumu dělí kandidátka umírněné pravice Valérie Pécresseová a krajně pravicový bývalý novinář Éric Zemmour.

Dostatek nominací pro účast ve volbách už získal Macron, Pécresseová, socialistická kandidátka a starostka Paříže Anne Hidalgová, kandidátka krajní levice Nathalie Arthaudová, komunista Fabien Roussel a aktivista a politik Jean Lassalle. V neděli také Zemmour připustil, že je "dost dobře možné", že ani on nezíská 500 potřebných podpisů, připomíná AFP.

Uchazeči o prezidentský post musí získat 500 podpisů starostů, poslanců nebo regionálních politiků nejpozději do pátku 4. března do 18 hodin. Udělená podpora je jednorázová, nelze ji odvolat a tato informace je veřejná. Kandidáti zastupující extrémnější názory mají obtíže získat podporu zejména starostů menších obcí, kteří se obávají projevů nevole obyvatel obce, pokud by takového kandidáta podpořili. Ústavní rada zveřejňuje počty oficiálně zaslaných podpisů vždy v úterý a ve čtvrtek. Dnešní údaje zatím nezveřejnila.