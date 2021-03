Loni při cestě do Evropy zemřelo 2300 migrantů, ukazují údaje OSN

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zhruba 2300 migrantů loni zahynulo při snaze dostat se do Evropy. Velká část z nich se formálně jen pohřešuje, nejspíš jsou ale také po smrti. Informovala o tom dnes agentura AP s odvoláním na údaje Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), která je součástí OSN. Podle ní se počet migrantů, kteří se loni do Evropy dostali, snížil na 93.000. To je nejméně za posledních deset let.