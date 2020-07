Maďarsko i Slovensko hlásí jen malý nárůst případů koronaviru

Nového mrtvého a dalších 27 případů nákazy ohlásilo Slovensko. Sousední země má nyní 2292 potvrzených nákaz a 29 mrtvých.

V Maďarsku počet infikovaných stoupl na 4505 a počet úmrtí se tam od 18. července drží na údaji 596. V zemi je 556 aktivních případů a 73 z nemocných je hospitalizováno. V domácí karanténě je přes 8000 lidí.

Premiér Orbán řekl, že opatření, která mají bránit šíření koronaviru, jsou dobrá a jakákoli jejich změna by znamenala riziko. Situaci kolem koronaviru považuje za stabilizovanou.

Maďarsko 12. července zavedlo omezení pro vstup na své území podle toho, odkud lidé přijíždějí. Ze zemí, které označuje červeně, do Maďarska nesmí přijet nikdo - jde například o Albánii, Kosovo nebo Ukrajinu. Ze středně postižených zemí, značených v maďarském systému žlutou barvou, musejí příchozí do 14denní karantény. Ve snaze zabránit růstu nákazy vláda zrušila oslavy státního svátku, který připadá na 20. srpen a při němž se konají masová shromáždění, ohňostroje a letecké přehlídky. Do 15. srpna pak má být prodloužen zákaz pořádat sešlosti více než 500 lidí.