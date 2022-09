Maďarsko zřejmě směřuje do recese, míní ministerstvo financí

— Autor: ČTK

Maďarská ekonomika zřejmě bude po několik příštích čtvrtletí klesat, k růstu by se měla vrátit až koncem příštího roku. Vyplývá to z prognóz, které dnes představil maďarský ministr financí Mihály Varga. Maďarsko by tak mělo vstoupit do hospodářské recese, která se obvykle definuje jako minimálně dvě čtvrtletí poklesu ekonomiky za sebou. Informuje o tom agentura Reuters.