Maďarsko odmítlo posílení aktivit NATO na Ukrajině. Nebudeme součástí války, zareagoval Stoltenberg

Péter Szijjártó, maďarský ministr zahraničí, to oznámil během přestávky zasedání ministrů zahraničních věcí členských zemí NATO v Bruselu, informovala agentura MTI s odvoláním na zpravodaje TASR z Budapešti.

Szijjártó uvedl, že aktuálně byl předložen návrh, který by mohl Alianci přiblížit k válce. Podle jeho informací se jedná o posílení koordinační role NATO v souvislosti s dodávkami zbraní na Ukrajinu a vojenským výcvikem, což Maďarsko razantně odmítá.

"Naše země při diskusi o tomto návrhu požádala ostatní členské státy, aby si pečlivě promyslely, zda je toto opatření vhodné, protože dosud byla vojenská podpora koordinována na bilaterální úrovni bez zapojení aliance. Nicméně, vzhledem k tomu, že většina členských států, konkrétně 31, podporuje posílení koordinační role NATO v těchto dvou oblastech, plánovací práce byla zahájena," řekl Szijjártó.

Šéf maďarské diplomacie zdůraznil, že Maďarsko se na těchto aktivitách nepodílí a nebude se na nich podílet. Také oznámil, že v Bruselu povede bilaterální jednání s kanadským a ukrajinským partnerem.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg později uvedl, že v posledních dnech mluvil s maďarským premiérem i šéfem maďarské diplomacie, aby reagoval na obavy ohledně role NATO na Ukrajině.

"Měl jsem dobrý dialog s Petrem Szijjártem, za poslední týden jsem dvakrát mluvil s premiérem Viktorem Orbanem a teď, když jsme začali spolu plánovat, jsem si jist, že dokážeme reagovat na obavy, které Maďarsko vyjádřilo a najít způsoby, jak dosáhnout konsensu," řekl Stoltenberg.

"NATO je a zůstane obrannou aliancí a nebude součástí konfliktu na Ukrajině. Nesmíme zapomínat, že jde o agresivní válku vyvolanou ruskou invazí do jiné země. Ukrajina má podle mezinárodního práva právo bránit se. A my jako přátelé Ukrajiny máme právo podporovat Ukrajinu při uplatňování její práva na sebeobranu, i podle mezinárodního práva. To z nás nedělá součást konfliktu a pevnější rámec NATO pro koordinaci pomoci to nezmění," vysvětlil Stoltenberg.

Šéf Aliance upozornil, že spojenci pomoc již poskytují na bilaterální bázi nebo prostřednictvím jiných formátů, než je takzvaný formát Ramstein. "Vytvořením silnějšího rámce NATO zajistíme větší transparentnost, lepší přerozdělení břemene, větší předvídatelnost a pevnější závazek. Co je důležité pro Ukrajinu, aby si dokázala připravovat vlastní plány," vzkázal.