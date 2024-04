Při lyžování v rakouských horách zahynul Čech

Neštěstí se odehrálo v pondělí odpoledne na jedné ze sjezdovek místního areálu Kitzsteinhorn. Čech a Nizozemec se čelně střetli z neznámého důvodu, a záchranný vrtulník dorazil na místo.

Bohužel lékaři nedokázali českému lyžaři pomoci. Nizozemce převezli vrtulníkem do nemocnice ve městě Zell am See. Tělo zemřelého Čecha bylo převezeno k pitvě.

Na místě tragédie byla také manželka zemřelého českého lyžaře, která obdržela podporu od krizového psychologa.