Výrazně se sníží důchody, nebo porostou daně. Jurečka popsal, co bez reformy hrozí Česku

Jurečka na tiskové konferenci varoval, že nedostatek akce teď by mohl mít vážné následky v budoucnosti, kdy by se buď důchody výrazně snížily nebo by se musely zvýšit daně, aby bylo možné financovat důchody.

Podle posledních údajů tvoří výdaje na penze zhruba třetinu státních výdajů, přičemž loni dosáhly 685,3 miliardy korun. Systém důchodového pojištění zaznamenal historicky nejvyšší deficit ve výši 72,8 miliardy korun, což odpovídá přibližně jednomu procentu HDP.

Zároveň se očekává, že roční schodek by mohl v příštích desetiletích dosáhnout až pěti procent HDP, což by v dnešních hodnotách představovalo kolem 350 miliard korun.

Navrhované změny v nové důchodové novele zahrnují navyšování důchodového věku nad 65 let podle očekávaného prodlužování délky života, snižování výpočtu nových důchodů, zavedení minimální penze ve výši 20 procent průměrné mzdy a dřívější přiznání důchodu za práci v rizikovém prostředí.

Podle odborníků lze zadlužování zpomalit úpravou parametrů, jako jsou věk odchodu do důchodu, výše odvodů a výše penze v poměru k průměrné mzdě. Jurečka tvrdí, že navrhované změny jsou vyvážené a očekává, že Sněmovna začne novelu projednávat na přelomu května a června.

Ministr vyzval opozici, aby představila své návrhy na reformu a je připraven jednat o úpravách, které neohrozí smysl důchodové reformy. Část změn by měla začít platit od ledna, zatímco další části by se zaváděly postupně v dalších letech.