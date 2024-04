Týdenní výhled filmů: Návrat sloního muže, brutálního Medvídka Pú a portrét frontmana Olympicu

První květnový týden oproti rozsáhlé dubnové nabídce, kdy bylo standardem deset novinek týdne, nabídne šest premiér, přičemž jednou z nich je návrat černobílé klasiky. V příštích dvou týdnech, film bude dostupný jen omezenou dobu, můžete v digitálně restaurované verzi dohnat nebo si připomenout pravděpodobně divácky nejpřístupnější film David Lynche Sloní muž z roku 1980. Americký autorský režisér a přední představitel filmové postmoderny zpracovává životní osudy skutečného Josepha Merricka, jenž se narodil s deformací obličeje. V Británii jej představitelé cirkusů a panoptik využívali jako jednu z hlavních atrakcí, pod hrůzu budícím obličejem se však skrývá citlivá a inteligentní duše. Lynch vyzdvihuje humanismus, sílu jednotlivce a skládá nepatetickou obraz obdivuhodného muže, který chtěl navzdory okolnostem žít normální život.

Čistě hororový žánr vyplní americký Tarot, stavící na žánrových tropech vyvražďovacího slasheru, vyobrazuje skupinu mladistvých, která se rozhodne porušit posvátné pravidlo při vykládání karet věštících budoucnost. Zprvu nevinná zábava vyvolá démonické zlo, s nímž se síly měří jen těžko. Postupně tak sledujeme krvavou lázeň a boj o holé přežití i v kartách vyloženou budoucnost. Ze slasherového ranku je i Medvídek Pú: Krev a med II, jehož první díl se v českých kinech promítal loni v březnu. Absurdní vyvražďovací jatka nastavují krvavou tvář oblíbených hrdinů dětských knížek a seriálů, přičemž se k Púovi a Prasátku přidají i Tygr či Sova. Brutální řádění zvířátek rámuje psychiatrická zpověď Kryštůfka Robina, jemuž nikdo nevěří.Režisérka a kameramanka Olga Malířová Špátová do kin uvádí další portrét významné osobnosti české kultury. Poté co portrétovala Karla Gotta v druhém nejnavštěvovanějším českém dokumentu Karel, se vydává po stopách kariéry Petra Jandy s titulem Django. Intimní snímek odhaluje soukromí frontmana kultovního Olympicu a představuje jej především jako člověka. Osobní linii lemuje archivními záběry, vzpomínkami jeho blízkých a hudebním repertoárem přední rockové skupiny socialistického období. Distribuční společnost Donart film v posledních měsících přinesla několik ukrajinských snímků a pokračuje v jejich uvádění i komedií Recept na štěstí. Ta sleduje talentovanou, leč nedoceněnou kuchařku, které se nedaří si v gastru udržet stálou pozici. Po několika štacích se vydává zkusit štěstí do jedné z nejprestižnějších restaurací, přičemž těží ze zapomenuté kuchařky ukrajinské kulinářské legendy Olgy Frankové, která ji kromě řady oslňujících receptů přinese i odlišný pohled na svět.

Nejočekávanějším titulem týdne je odlehčená akční jízda Kaskadér. Ústřední dynamická dvojice v podání Emily Blunt a Ryan Gosling, z nichž oba hráli ústřední role v loňském letním “barbenheimerovském” fenoménu. Blunt hraje režisérku amerických blockbusterů, přičemž šarmantně drzý Gosling se převtělil do role kaskadéra, jenž se s filmovým průmyslem rozloučil. Po roce bez práce se však nechá zlákat na další fušku, velmi záhy se však vyděsí když zjistí, že film režíruje jeho bývalá láska. Zamotá se do kolotoče nejen nevyřešených vztahů, ale i kriminální sítě, když znenadání zmizí hlavní herec a on je pověřený úkolem jej nalézt a v bezpečí přivést zpět na natáčení.

Novinky na VOD

Amazon Prime aktuálně slaví fenomenální úspěch se seriálovou adaptací kultovní postapokalyptické videoherní série Fallout. Nabídku teď ale rozšíří o diametrální odlišný titul originální produkce. Komorní romantické drama The Idea of You s Anne Hathaway v titulní roli sleduje čtyřicetiletou svobodnou matku, jež po dlouhé době skočí obnoví svůj milostný život, navíc s o poznání mladším mužem. Tím je celosvětový idol jedné z nejznámějších chlapeckých kapel. Jeho hvězdný obraz však pro impulzivní románek začne být překážkou a oba tak musí rekapitulovat své priority a možnosti osobního života. Režíruje etablovaný Michael Showalter, jenž nezávislou scénu uhranul emocionálně rozmanitým Pěkně blbě.

Disney+ zatím pokračuje ve větvení mamutího vesmíru Hvězdných válek a uvádí animovanou sérii Star Wars: Tales of the Empire, sledující mladou dívku prahnoucí po pomstě, která se spojí s bývalým jediem, aby cestovala napříč galaxií procházející rapidnímu změnami. Oproti tomu v realitě je ukotvená minisérie SkyShowtime Gentleman v Moskvě, adaptující stejnojmennou literární předlohu, jejíž protagonista je ruský hrabě v podání Ewana McGregora, kterého bolševičtí revolucionáři připravili o majetek. Po revoluci je uvězněný v hotelovém pokoji, který nesmí opustit. Tvůrci předkládají individuální příběh na pozadí velkých dějin, přičemž načrtávají morální i ideologické kontrasty.

HBO Max se navrací k jeho nejlepší true crime sérii Nevyjasněné zločiny Roberta Dursta, jenž rozpuk tohoto subžánru de facto započal. Druhá série se zabývá tím, co bylo po odvysílání průlomové první série před necelými deseti lety a odhaluje další skutečnosti a nasbírané materiály. Netflix se po vzoru úspěšného Boje o moc z produkce HBO taktéž vynasnaží reflektovat prohnilost korporátního systému kousavou minisérií Muž na vrcholu. V centru stojí nemovitostní mogul, jenž čelí náhlému krachu společnosti a snaží se zabránit bankrotu za každou cenu.