Západním bankám se u Putina daří. Přispěli mu na válku více než 800 milionů eur

Zahraniční zásahy do demokratických procesů zvláště ze strany Ruska a Číny představují rostoucí hrozbu pro bezpečnost členských států i EU jako celku, zejména v souvislosti s opravdu překotným technologickým rozvojem a probíhající válkou odehrávající se těsně za hranicemi EU. Evropská lidová strana (EPP GROUP in the EP), která je nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu, usilovně bojuje proti vměšování Ruska a Číny do demokratických procesů v zemích EU.

Zdroj: Tomáš Zdechovský