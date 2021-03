Merkelová chce prodloužit karanténu v Německu do 28. března

Návrh Merkelové počítá s tím, že od pondělí 8. března by se mohlo setkávat více přátel či příbuzných, než je nyní dovoleno. Nově by se podle představ spolkové vlády mohlo scházet pět lidí z nejvýše dvou domácností, jako tomu bylo do začátku ledna, kdy se sešlosti omezily jen na jednoho člověka z cizí domácnosti. Děti mladší 14 let se do výčtu nepočítají. Ještě větší volnost by měly domácnosti v regionech, které vykazují méně než 35, případně 50 nových případů infekce na 100.000 obyvatel za sedm dní.

Magazín Der Spiegel zmínil i návrh na velikonoční uvolnění, kdy by se od 2. do 5. dubna mohli sejít lidé z více než dvou domácností.

V Německu nyní činí sedmidenní incidence 65,4, v řadě okresů, a to zejména z hranic s Českem, ale přesahuje i hodnotu 200. Nejpostiženějším německým okresem je s incidencí 314 bavorský Wunsiedel im Fichtelgebirge, který sousedí s Karlovarským krajem.

V pondělí se v Německu otevřela kadeřnictví a již před 14 dny se mohly začít otevírat základní školy a školky. Několik spolkových zemí z vlastního rozhodnutí otevřelo i vybrané obchody, jako jsou zahradnická centra či prodejny s květinami. Nově by společná dohoda spolkové vlády a zemských vlád tyto rozvolňovací kroky sjednotila. Fungovat by mohly i další služby, jako jsou autoškoly nebo pilotní školy, podmínkou by ale bylo testování na koronavirus.

V závislosti na epidemické situaci pak návrh počítá i s dalším rozvolňováním, kdy by do obchodů mohlo více zákazníků, než dosud hygienická pravidla stanovují. Otevřít by mohly i galerie, muzea nebo zoologické zahrady. Například v Berlíně ale zoo funguje po celou dobu karantény. Vyloučeno není ani více možností pro kolektivní sporty, kdy by se mohlo venku sejít až deset lidí.

Kancléřčin návrh zavádí také nouzovou brzdu, která by automaticky pozastavila rozvolňování, pokud by sedmidenní incidence po tři dny přesáhla stanovený limit. V takovém případě by se regiony vrátily k režimu, který platí do 7. března. Hodnota limitu bude ještě předmětem diskuzí.

Tématem středečního jednání bude i strategie očkování, kterou Sasko s Bavorskem navrhuje přepracovat. Bavorský premiér Markus Söder chce, aby nejpozději v dubnu bylo možné očkovat kohokoli, aby vakcíny nezůstávaly ve skladech, jako je tomu nyní s látkou AstraZeneca. Tu nyní dostávají učitelé a policisté, protože tento preparát je v Německu určen pro lidi mladší 65 let. Saský premiér Michael Kretschmer by chtěl, aby v ohniscích infekce bylo možné očkovat plošně místo současného systému upřednostňovaných skupin.

Spolková vláda ale očkovací systém měnit nezamýšlí, jak řekl na pondělní tiskové konferenci mluvčí Merkelové Steffen Seibert. Podobně se vyjádřil i durynský premiér Bodo Ramelow, který chce pokračovat v zavedeném režimu.

Se zemskými premiéry bude Merkelová hovořit také o testovací strategii. Ministr zdravotnictví Jens Spahn přislíbil, že obyvatelé Německa se od března budou moci nechat zdarma testovat v lékárnách, u praktických lékařů nebo ve zdravotních střediscích. Ministerstvo zdravotnictví navrhuje dva bezplatné testy týdně, a to až do konce června. Nabízet testy, a to až dva týdně, by podle tohoto návrhu museli i zaměstnavatelé. Zavedení nabídky testování ale bude zřejmě postupné, plně k dispozici by mohla být až v dubnu.

Z dostupných dokumentů vyplývá, že Německo se otevření restaurací, hotelů a kulturních zařízení nebo uvolnění podmínek pro cesty do zahraničí prozatím nedočká. Na toto téma by mohla Merkelová se zemskými premiéry jednat až na dalším společném zasedání, které bude zřejmě 24. března.