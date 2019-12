Merkelová je poprvé na návštěvě Osvětimi. U černé zdi držela minutu ticha

Šéfka německé vlády se chce podle agentury DPA v bývalém základním táboře Auschwitz I mimo jiné podívat na plynovou komoru a krematorium.

Minuta ticha byla u takzvané černé zdi tábora, kde byly zastřeleny tisíce vězňů.

German Chancellor Angela Merkel & Polish PM @MorawieckiM paid tribute to all the victims of the German Nazi Auschwitz concentration and extermination camp at the Wall of Death. pic.twitter.com/79pAmp34Ce