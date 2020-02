Politik svobodných demokratů (FDP) Thomas Kemmerich byl ve středu o jediný hlas překvapivě zvolen ministerským předsedou východoněmeckého Durynska. Stal se tak prvním premiérem některé z německých spolkových zemích, který uspěl i díky hlasům pravicově populistické až extremistické AfD. To vzbudilo bouřlivé reakce a kritikou dnes nešetřila ani Merkelová.

"Byl to špatný den pro demokracii. Byl to den rozchodu s hodnotami a přesvědčením CDU," uvedla šéfka německé vlády, která v čele křesťanských demokratů stála 18 let. Dosahovat parlamentních většin s AfD podle ní není možné. Výsledky středečního hlasování musí být podle ní "vzaty zpět".

Nynější šéfka CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová je pro to, aby se v Durynsku uskutečnily předčasné volby.

"Výsledek dnešní (středeční) volby ministerského předsedy v Durynsku je pro nás potvrzením našich nejhorších obav," uvedla v prohlášení ze středečního večera židovská obec v Durynsku. Společné hlasování politiků CDU, FDP a AfD považuje za porušení dosavadního tabu. "Co se dnes stalo skutečností, musí se stát znovu nemyslitelným," poznamenala k hlasování dvojice tradičních stran s uskupením, jehož někteří politici nechvalně prosluli kontroverzními výroky o době nacismu a holokaustu.

"Durynsko by mělo zůstat domovem židovského života," uvedl šéf tamní židovské obce Reinhard Schramm. "To bude s vládou zvolenou pravicově extremistickými silami stále těžší, ne-li nemožný úkol," vyjádřil své obavy.

Místopředseda Mezinárodního osvětimského výboru Christoph Heubner dnes svou kritiku zaměřil především na FDP, která má podle něj obrovský problém s věrohodností. Pokud šéf strany Christian Lindner, který je dnes v Durynsku, aby situaci řešil, věděl o úmyslech Kemmericha a souhlasil s nimi, měl by podle něj rezignovat. "Durynský debakl" podle Heubnera také dává připomenout, kolik nacistů po válce našlo svou politickou domovinu v FDP.

K období nacismu se ve svém vyjádření na twitteru vrátil také dosavadní durynský premiér Bodo Ramelow (Levice), který zveřejnil citát z roku 1930, v němž si nacistický vůdce Adolf Hitler pochvaluje, že jeho strana dosáhla svého největšího úspěchu v Durynsku. Pod citát připojil dvě fotografie.

"Den größten Erfolg erzielten wir in Thüringen. Dort sind wir heute wirklich die ausschlaggebende Partei.[...] Die Parteien in Thüringen, die bisher die Regierung bildeten, vermögen ohne unsere Mitwirkung keine Majorität aufzubringen."



A. HitIer, 02.02.1930 pic.twitter.com/icDXFSKzC7 — Bodo Ramelow (@bodoramelow) February 5, 2020

Jedna z nich ukazuje podání ruky mezi Hitlerem a bývalým říšským prezidentem Paulem von Hindenburgem, který nacistického vůdce jmenoval kancléřem. Druhá fotografie pak zachytila středeční podání ruky mezi novým durynským premiérem Kemmerichem a radikálním šéfem durynské AfD Björnem Höckem.