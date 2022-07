Merz představil Německu plán proti inflační a energetické krizi

Své plány představil v dnešním příspěvku v nejprodávanějším německém deníku Bild, ve kterém kritizoval postup vlády kancléře Olafa Scholze.

"Ano, unie vládla 16 let, ale unie by také během 16 týdnů od začátku války vypracovala krizový plán pro Německo," napsal Merz. Kritici přitom poukazují na to, že za vlády konzervativní unie CDU/CSU nyní již bývalé kancléřky Angely Merkelové se Německo stalo na ruských energetických surovinách příliš závislé, což se nyní koalice Scholzových sociálních demokratů (SPD), Zelených a liberálních svobodných demokratů snaží změnit.

Podle Merze vláda postupuje v hledání alternativních dodavatelů energie a také v ochraně obyvatel před zdražováním příliš pomalu. Navrhl proto sedmibodový plán, jak proti zdražování zakročit. Zvyšování potravin je podle Merze možné omezit, když se budou k produkci ovoce a obilí opět využívat plochy, na kterých se s pěstováním přestalo.

V dalších třech krocích navrhuje snížit energetickou daň, upravit daňové tarify malým a středním firmám a začít ve všech veřejných zařízeních šetřit energií. K úspornému režimu už mezitím přikročilo ministerstvo hospodářství - šéf resortu Robert Habeck nařídil pouštět méně klimatizaci a vypnout noční osvětlení budov, v zemi se také budou kanceláře vytápět na nižší teplotu. Podle Merze je potřeba takto postupovat důsledně na všech úřadech.

Jako pátý bod šéf opozice navrhuje vytvořit internetovou platformu, která by byla celoněmeckou soutěží nejlepších nápadů na hledání úspor. "Můžeme se učit od sebe navzájem," poznamenal.

Jako zdroj vytápění vedle nedostatkového plynu Merz vidí větší využívání biomasy. "Sila jsou plná," uvedl. Posledním navrhovaným krokem je pak zachování chodu jaderných elektráren.

Německo má v provozu poslední tři nukleární elektrárny, na konci roku je ale chce definitivně odstavit. Poznamenal, že i konzervativci chtějí výrobu z jádra ukončit, ale nyní je potřeba tyto elektrárny zachovat, aby se nespotřebovával k produkci energie plyn. Zelené pak vyzval, aby v otázce jádra překročili vlastní stín a učinili rozhodnutí pro Německo.

Habeck z vládních Zelených debatu o prodloužení chodu jaderných elektráren krátce po ruské invazi na Ukrajinu nevyloučil, později však uvedl, že to není cesta vhodná pro Německo. Ani sociální demokrat Scholz nechce jaderné elektrárny zachovat v provozu. Nyní ale toto téma chce znovu otevřít ministr financí a šéf vládních svobodných demokratů (FDP) Christian Lindner.