Míra nelegální migrace do EU je zatím o 82 procent vyšší než loni

— Autor: ČTK

Vnější hranici Evropské unie letos do konce května nelegálně překročilo o 82 procent více lidí než ve stejném období minulý rok. V dnešní zprávě, kterou má ČTK k dispozici, to uvedla unijní agentura pro ochranu hranic Frontex. Úřad zaznamenal 86.420 nelegálních vstupů do EU.