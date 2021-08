Morawieckého vláda v problémech? Polskou koalici opouští jedna ze stran

Poslanci strany Dohoda vystoupí z poslaneckého klubu vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) a vytvoří vlastní poslanecký klub, oznámil dnes na twitteru mluvčí strany Jan Strzežek.

Premiér Morawiecki v úterý požádal prezidenta, aby odvolal šéfa menší koaliční strany Dohoda Jaroslawa Gowina z funkce vicepremiéra. Mluvčí hlavy státu přitom podle agentury PAP uvedl, že prezident návrhu ministerského předsedy vyhoví. Gowin už v úterý avizoval, že jeho odvolání znamená de facto konec vládní koalice, která je u moci od roku 2015.

Odchod Dohody z koalice podle agentury AP znamená, že vládnoucí konzervativní strana Právo a spravedlnost (PiS) přišla o svou těsnou většinu v parlamentu. Agentura AFP ale už dříve upozornila, že odchod Gowinovy strany z koalice nutně neznamená, že se vláda rozpadne. K tomu by bylo zapotřebí vyslovit jí nedůvěru.

Gowin se stavěl proti návrhu zákona, který předložili poslanci PiS a který je zaměřen proti zpravodajské televizi TVN 24, v níž má rozhodující vlastnický podíl americká společnost Discovery. PiS chce v novele zakotvit, aby média v Polsku mohla patřit jen společnostem z Evropského hospodářského prostoru. Gowin navrhoval toto ustanovení rozšířit na Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která zahrnuje i Spojené státy.

Podle odpůrců kabinetu má zákon umlčet televizní stanici, která je kritická vůči nynější vládě - a to tím, že by přišla o licenci. Do ulic polských měst v úterý vyšly tisíce lidí, aby demonstrovaly na obranu svobody médií. Polští poslanci se mají návrhem kontroverzního zákona zabývat ještě dnes. Mluvčí polské vlády Piotr Müller dnes uvedl, že zákon podle něj projde navzdory sporu v koalici.