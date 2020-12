Na světě je vězněno 387 novinářů, nejvíc v Číně. Útlak v době pandemie roste

Čísla dnes zveřejnila organizace Reportéři bez hranic (RSF).

Rostoucí zastoupení žen v mediálních profesích se odrazilo také na počtu zadržených novinářek. Proti roku 2019 jejich počet stoupl o 35 procent na 42 a představují 11 procent všech vězněných novinářů. Čtyři ženy skončily za mřížemi, protože informovaly o znovuzvolení Alexandra Lukašenka do čela Běloruska jako o podvodu, píše agentura AFP.

#2020RsfRoudnUp:



3̳8̳7̳ journalists are currently detained



35% rise in number of women journalists held arbitrarily

There was a fourfold increase in arbitrary arrests of journalists during the Covid-19’s spread



54 are held hostage



4 are missinghttps://t.co/8XBWOtTVY3 pic.twitter.com/qptS7oWcYz