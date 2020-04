NATO v boji proti koronaviru: Odstartovalo letadlo s pomocí pro Itálii a Španělsko

Spojenecké země využívají spolupráci v rámci aliance zejména k přepravě nedostatkových ochranných prostředků či lékařského vybavení. Dnes podle Stoltenberga odletělo z Turecka vojenské letadlo s pomocí organizovanou prostřednictvím koordinačního centra NATO do Itálie a Španělska. Do stejných zemí zamířily minulý týden v rámci krizové pomoci organizované prostřednictvím aliance i respirátory z 3D tiskáren a ochranné obleky z Česka.

#NATO solidarity in action: Turkey 🇹🇷 sending a cargo plane with medical supplies to Italy 🇮🇹 & Spain 🇪🇸 today to support our joint fight against #COVID19. Proud to see NATO Allies supporting each other through our disaster relief center. #StrongerTogether pic.twitter.com/9f8gvHvVzs