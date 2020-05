Nouzový stav má ve Španělsku skončit 24. května, němečtí majitelé nemovitostí na ostrově by jej ale rádi viděli zrušený dříve. Premiér Pedro Sánchez v sobotu uvedl, že parlament naposledy požádá o jeho prodloužení o další měsíc. Němci neváhají pohrozit stažením investic z ostrova, uvedla agentura AFP.

Od začátku dubna se na úřady Baleárských ostrovů, jejichž je Mallorca součástí, v dopise obrátilo několik set rozhořčených Němců. Tamní protikoronavirová opatření, která omezují cestování, považují za "naprosto přehnaná" a argumentují poklesem počtu nových případů nákazy ve Španělsku.

"Na Mallorku letos musejí jezdit turisté, jinak to ostrov zbídačí. Tady je na turistech závislé skoro všechno," varoval v týdeníku Der Spiegel Ralf Becker, který za dopisní iniciativou stojí. A otázku, kdy bude možný návrat na ostrov, pokládají téměř denně také německá média.

Mallorca je mezi Němci natolik oblíbená, že se jí přezdívá "17. spolková země". Loni se jich na idylické pláže ostrova přijelo rekreovat asi 4,5 milionu.

Španělská vláda ale nechce riskovat opětovné zhoršení epidemie dovezenými případy. Do uzavřené země se od pátku dostanou letadly a na lodích jen Španělé, osoby s trvalým pobytem a lidé, kteří mají výjimku. Vlastnictví rekreační nemovitosti ale důvodem k přiznání výjimky není. Kabinet, který zakázal i pohyb lidí mezi jednotlivými regiony, argumentuje, že by nebylo spravedlivé, aby Španěl do svého výletního domku nemohl, zatímco cizinec ano.

Rozpaky nad požadavky svých krajanů projevují i někteří němečtí usedlíci na Mallorce. "To, co se vám jeví jako snová luxusní destinace, je vlast mnoha dětí, které musejí zůstávat zavřené doma, ale které na rozdíl od vás chápou, že si teď nemůžou chodit hrát na hřiště," řekla ve videu Alice Weberová, která má na starosti mezinárodní vztahy ve španělské regionální levicové a ekologické straně Més per Mallorca.