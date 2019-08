Německá policie naháněla další dítě za volantem, eskapáda skončila tvrdě

Policie byla upozorněna na automobil se zjevně velmi mladým řidičem a nerozsvícenými světly v pátek pozdě večer. Vůz lokalizovala policejní hlídka, ale malý šofér ignoroval výzvy k zastavení a zamířil do centra dolnosaské metropole.

Několik dalších policejních vozidel se zapnutými majáčky se vydalo stíhat ujíždějící suzuki, které se pronásledovatelům snažilo vyhnout tím, že jelo po tramvajovém pruhu.

Policisté trasu zatarasily svým vozem, ale chlapec nezastavil a narazil do něj. Při kolizi lehce zranil sebe a policistu v hlídkovém voze.

Podle policie nic nenasvědčuje tomu, že by byl mladík opilý. Byl převezen na pozorování do nemocnice a o jeho eskapádě byla informována rodina.

Děti mladší 14 let nejsou v Německu trestně odpovědné. V zemi jde během několika dnů o třetí incident s velmi mladým řidičem za volantem. Ve středu a v pátek nad ránem se pouze osmiletý chlapec proháněl v matčině golfu s automatickou převodovkou po dálnicích v Severním Porýní-Vestfálsku na západě Německa. V druhém případě dosáhl patrně rychlosti až 180 kilometrů za hodinu a naboural do návěsu, aniž by utrpěl zranění.