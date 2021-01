Německá policie odhalila zřejmě největší obchod na darknetu

V tiskové zprávě o tom dnes informovaly zvláštní policejní útvar a oddělení generální prokuratury, které se zaměřují na kybernetickou kriminalitu. Podle nich šlo o zřejmě největší nelegální internetový obchod na světě. Zadržet se podařilo i jeho provozovatele.

Darknet je neveřejná a obtížně přístupná část internetu, kterou zločinci používají k nelegálním obchodům. Kromě drog se tam dají sehnat zbraně, léky či falešné doklady. Uživatelé na darknetu vystupují anonymně.

Platforma, kterou se podařilo německé polici vyřadit z provozu, se jmenovala DarkMarket. Jejího provozovatele, 34letého Australana, zadrželi policisté na severu Německa, poblíž hranice s Dánskem.

"DarkMarket byl až do uzavření s téměř 500.000 uživateli a více než 2400 prodejci celosvětově nejspíš největším obchodem na darknetu," uvádí tisková zpráva. Celkem se na platformě uskutečnilo na 320.000 transakcí, za které se platilo kryptoměnami: 4650 bitcoiny a 12.800 monery. Podle aktuálního kurzu by to bylo zhruba 140 milionů eur (asi 3,7 miliardy Kč).

Kromě německé policie se na odhalení a vyřazení DarkMarketu z provozu podíleli i policisté z USA, Austrálie, Británie, Dánska, Švýcarska, Ukrajiny a Moldavska. Právě v posledních dvou zmiňovaných zemích byly umístěny servery.