Německá škola je kvůli výuce na dálku v digitální stávce

Ředitelka školy Doreen Eccariusová to zdůvodňuje tím, že používání různých digitálních platforem s sebou nese právní úskalí, která musí politici vyřešit.

Vše začalo hledáním řešení pro digitální výuku. Nejprve škola uvažovala o zemské platformě Lernraum Berlin, poté přemýšlela o jiných nástrojích včetně Teams od společnosti Microsoft. Tento nástroj si nakonec vybrala a rodičům rozeslala k podpisu formulář s žádostí o souhlas. Rodiče jednoho dítěte ale souhlas odmítli udělit, protože se obávali, co by Microsoft mohl s daty dětí uloženými na serverech v zahraničí udělat.

Rodiče se rovněž obrátili na berlínskou zmocněnkyni pro ochranu osobních údajů Maju Smoltczykovou, která škole udělila varování. Její úřad totiž Teams používat neodporučuje, neboť Microsoft si v podmínkách vymiňuje, že může osobní údaje použít k vlastním účelům.

Eccariusová následně veškerou digitální výuku přerušila. Pozastaveny byly i telefonáty mezi učiteli a žáky, protože učitelé by museli používat soukromé mobily, což je kvůli ochraně dat rovněž diskutabilní. Komunikovat se školou tak rodiče mohou především přes pevnou linku v sekretariátu. A pokud je některá ze tříd v karanténě, musí si rodiče vyzvedávat nakopírované materiály přímo ve škole. To se mnohým nelíbí.

Eccariusová si ale za touto obdobou digitální stávky stojí, protože tak chce od úřadů získat jasné stanovisko, jak přesně postupovat. Jako nejlepší řešení navrhuje, aby úřady společně se Smoltczykovou vytvořily seznam učebních platforem, které doporučují. Žádný takový ale zatím neexistuje.

Berlínská média poznamenávají, že škola Eccariusové není jediná, která se do problémů s Teams dostala. Tuto platformu totiž používá více vzdělávacích institucí v metropoli. Úřad zmocněnkyně pro ochranu osobních údajů to obecně nezakazuje, pokud si ale některý z rodičů postěžuje, vydá škole varování.

Platformu Lernraum Berlin, která podle dřívějšího hodnocení Smolczykové měla také sporné části o ochraně dat, by Eccariusová používala, pokud by jí to úřady doporučily, i když podle ní není tak přehledná a intuitivní jako Teams. Zajímavostí je, že samy berlínské úřady se přitom uchylují spíše k Teams než ke zmíněné zemské platformě. Případ, který se stále nepodařilo vyřešit, se nyní dostal k berlínskému starostovi Michaelu Müllerovi, na kterého se škola obrátila.