Německo bude při vstupu žádat test, doklad o uzdravení nebo očkovací certifikát

Výjimku dostali pendleři a lidé, kteří hodlají v Německu strávit méně než 24 hodin, a to v případě, že nepřijíždí z rizikové oblasti. Česko nyní německé úřady za rizikovou oblast nepovažují. Ministr zdravotnictví Jens Spahn zároveň vyzval všechny, aby se nechali očkovat, mimo jiné právě i kvůli výhodám při cestování.

"Všichni neočkovaní, kteří přijíždějí do Německa, se musí napříště nechat otestovat bez ohledu na to, zda cestují letadlem, autem nebo vlakem," řekl Spahn. Dosud se toto opatření týkalo pouze osob, které přicestovaly letecky. "Chceme tak zmenšit riziko, že sem bude zavlečena další nákaza," dodal.

O zpřísnění pravidel vláda rozhodla ve zrychlené proceduře těsně před koncem letních prázdnin v prvních spolkových zemích; v Hamburku, Berlíně či Braniborsku dětem letní volno končí už začátkem srpna. Právě při návratu rodin z dovolených přitom bude nařízení představovat komplikaci, protože mezi staršími dětmi je zatím očkovaných jen málo.

Výjimku z povinnosti předkládat doklady o bezinfekčnosti budou mít podle agentury DPA lidé dojíždějící přes hranice za prací a také ti, kteří v Německu chtějí strávit méně než 24 hodin. Prokázat se jedním ze třech uvedených dokladů budou muset pouze v případě, že do Německa vstoupí z oblasti s vysokým rizikem nákazy nebo výskytem mutací. Česko nyní do žádné z těchto kategorií nespadá.

Cestovatelé, kteří do Německa přijedou z oblastí s vysokým rizikem nákazy nebo výskytem mutací, musí test podstoupit vždy, a to bez ohledu na to, zda patří mezi očkované nebo uzdravené. Neočkované pak po příjezdu čeká i karanténa.

S kontrolami aut přímo na hranicích se podle agentury DPA nepočítá, například v Bavorsku ale budou policisté podle zemského premiéra Markuse Södera kontrolovat namátkově na silnicích v příhraničí.

Podle Institutu Roberta Kocha (RKI) v minulém týdnu každý pátý případ nákazy koronavirem připadal na někoho, kdo se nakazil v zahraničí. Například mezi navrátilci ze Španělska a Turecka bylo za týden kolem 500 infikovaných lidí.

Vláda dnes také zjednodušila systém klasifikace zemí z pohledu epidemického nebezpečí. Nově zavádí jen dvě kategorie - oblasti s vysokým rizikem nákazy a oblasti se znepokojivým výskytem mutací. Kategorie pro "obyčejné" rizikové oblasti, tedy místa se sedmidenní incidencí vyšší než 50, byla zrušena.