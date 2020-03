Německo chce, aby nadále platila dohoda EU s Tureckem o uprchlících

"Zažíváme uprchlíky a migranty, kterým na turecké straně říkají, že cesta do EU je teď otevřená, což samozřejmě není. To vede tyto lidi, muže, ženy a děti do extrémně těžké situace a staví i Řecko před enormní výzvy," uvedl Seibert.

Zdůraznil, že Turecko a EU spojuje dohoda o migraci. "Německá vláda zůstává přesvědčená, že dohoda EU a Turecka je dobrá pro obě strany, že oběma stranám pomáhá a že má být dodržována," poznamenal mluvčí kancléřky, která se na vzniku dohody výrazně podílela.

Seibert také ocenil Turecko za to, že se stará o více než 3,5 milionu syrských uprchlíků. Berlín je podle něj s Ankarou připraven jednat o nynější o situaci i platbách ze strany EU, které jsou součástí dohody a které Turecko kritizuje. Spolková republika také považuje za důležité, aby o situaci co nejdříve jednal s Ankarou i Brusel.