Německo hlásí 20 398 nových případů nákazy, některé regiony zpřísňují opatření

Podle údajů dnes ráno zveřejněným na webu Institutu Roberta Kocha (RKI) přibylo v Německu za poslední den 20.398 potvrzených nákaz koronavirem SARS-CoV-2 a 194 úmrtí spojených s covidem-19, o den dříve přibylo 10.813 případů nákazy a 81 úmrtí spojených s nákazou. Před týdnem podle agentury DPA evidoval RKI za den 23.212 nových nákaz a 114 úmrtí spojených s covidem-19.

Sedmidenní incidence na 100.000 obyvatel byla za poslední den podle RKI 146,6, o den dříve 153,7 a před týdnem 118.

Kvůli zhoršující se epidemické situaci zpřísňují některé spolkové země opatření, ode dneška například Bádensko-Württembersko pro neočkované stanovilo, že do restaurací a volnočasových zařízení nově mohou jen s PCR testy.

Sasko, které je po Durynskou druhou nejpostiženější spolkovou zemí a které sousedí s Českou republikou, má v pátek rozhodnout, zda od pondělí zavede další zpřísnění pro neočkované. Pro návštěvu restaurací, kin či dalších volnočasových zařízení by tam už neměl stačit negativní test na koronavirus, do těchto prostor by tam mohli jen plně očkovaní či ti, kdo nemoc covid-19 prodělali. Podobné opatření zvažují i další spolkové země.

O zpřísnění restrikcí pro neočkované hovořila v úterý i kancléřka Angela Merkelová, zmínila jako možnost mimo jiné odepření vstupu do vybraných zařízení či každodenní testování na pracovišti.