Německo hlásí 248 nových případů koronaviru, zemřeli další tři lidé

Německo má koronavirovou epidemii do značné míry pod kontrolou. Do dnešního rána se dohromady 184.600 lidí nákazy covidem-19 už zbavilo. Vyplývá to z aktuální bilance Institutu Roberta Kocha (RKI).

Sledované reprodukční číslo bylo podle údajů ze začátku víkendu 0,93. To znamená, že jeden infikovaný nakazí v průměru méně než jednoho dalšího člověka. Číslo přitom odráží situaci před více než jedním týdnem.

Od poloviny května RKI zveřejňuje i takzvané sedmidenní reprodukční číslo, které se vztahuje k delšímu období, a nepodléhá tolik denním výkyvům. Podle sobotních dat RKI tato hodnota činila naposledy 0,93, přičemž zachycuje situaci v období před 16 až osmi dny.