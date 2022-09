Německo v otázce ruského plynu vždy zohlední potřeby unijních členů, řekl Scholz

Evropská komise navrhovala zastropovat ceny plynu dováženého z Ruska, což ale narazilo na odpor zejména středoevropských zemí včetně České republiky.

"K otázce trhu s plynem je mnoho rozdílných návrhů a je ještě brzy na to říct, co uděláme. Jasné ale je, že Německo, vždy zohlední situaci unijních zemí," řekl Scholz po otázce novinářů k možnému zastropování cen ruského plynu a hrozbě, že ruský prezident Vladimir Putin by kvůli tomu zcela zastavit dodávky této energetické suroviny do Evropy.

Scholz uvedl, že Německo dobu od počátku ruské invaze na Ukrajiny, po které se energetická situace vyhrotila, plně využilo k přípravě na zimu a k hledání nových možností dodávek. Jako příklad zmínil navýšení dodávek z Norska a Nizozemska či brzké otevření plovoucího LNG terminálu. "Také plníme své zásobníky," řekl. Ty jsou podle síťového regulátora naplněny z takřka 87 procent.

"V některých zemích toto možné nebylo. Proto je jasné, že tyto zvláštní situace zohledníme. Nemá tak smysl nyní spekulovat," dodal.

Předseda Evropské rady Michel řekl, že otázka cen a dostupnosti energií je pro Evropu důležitá. Za důležitou považuje i další podporu Ukrajině. "Chceme Ukrajinu dále podporovat, a to vojensky, finančně, ekonomicky. Druhá osa naší podpory je v sankcích a zvyšování tlaku na Rusko," řekl.