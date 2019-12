Německu dochází trpělivost. Chce, aby EU rozdělila uprchlíky do členských zemí

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Evropská komise by měla přijít se systémem přerozdělování uprchlíků z přetížených táborů v Řecku do členských států Evropské unie. Uvedla to podle agentury DPA zmocněnkyně německé vlády pro lidská práva a humanitární záležitosti Bärbel Koflerová.