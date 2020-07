Německý ministr dopravy by chtěl zavést mýtné po celé EU

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Německý ministr dopravy Andreas Scheuer by chtěl otevřít cestu k plošnému dálničnímu mýtnému v Evropské unii. Vyplývá to z návrhu, ke kterému získala přístup agentura Reuters. Do osmi let by podle tohoto dokumentu měly na dálnicích po celé EU platit mýtné téměř všechna vozidla, včetně nákladních automobilů, dodávek a osobních vozů.