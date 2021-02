Německý prezident varoval před nedostatkem solidarity v období pandemie

"Z hlediska zdravotní politiky, morálky i našeho prvořadého zájmu je, aby vakcína, diagnostické postupy a léčba byly spravedlivě rozdělovány," řekl Steinmeier, který opakovaně upozorňoval na to, že porážka koronaviru v jedné zemi neznamená vítězství nad pandemií nemoci covid-19. "Zvítězíme až tehdy, když pandemii porazíme v celém světě," zdůraznil Steinmeier.

Testem mezinárodní solidarity je podle prezidenta to, jak se celosvětová spolupráce proti pandemii podaří. "Z jednání skupiny zemí skupiny G7 přichází více než dobré signály," řekl. Skupina sedmi nejvyspělejších ekonomik se minulý týden v pátek zavázala věnovat navíc 7,5 miliardy dolarů (160 miliard korun) na podporu celosvětové očkovací kampaně COVAX, kterou zastřešuje WHO.

"Buďme upřímní, nejde jen o peníze. V příštích týdnech bude očkovací látka stále nedostatkovým zbožím," řekl s tím, že Německo a Evropa jsou připraveny dát k dispozici i něco z toho mála, co samy zatím mají. "Není to jednoduché, ale je to otázka lidskosti a našich hodnot, je to v našem vlastním zájmu," řekl.

"Pokud nebudeme dostatečně solidární, nebudeme se moci divit, když jiné země toto vakuum zaplní dodávkami vakcín, kterými budou sledovat své vlastní zájmy," varoval. Média a analytici poukazují na to, že své vakcíny jako diplomatický a strategický nástroj používá Rusko s Čínou. "Pandemie je totiž geopolitický moment s obrovskými důsledky pro naši budoucnost a pro to, jakou roli budeme ve světě hrát," dodal.

O nezbytnosti solidarity hovořil i Tedros. Podle něj se některé bohatší země snaží získat více vakcín na úkor globálního očkovacího programu COVAX, který zastřešuje WHO. "Pokud si za peníze vakcínu nemůžete koupit, tak jsou vám finanční prostředky k ničemu," řekl. Bohatší země proto vyzval, aby svými požadavky na výrobce vakcín nepodkopávaly program COVAX.

Kriticky se vůči bohatším státům nedávno vyslovil také šéf OSN António Guterres. Ten prohlásil, že 75 procent všech dosud podaných dávek dostali obyvatelé jen desíti světových zemí, přičemž ve 130 státech nebyl zatím naočkován nikdo.