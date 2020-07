Nizozemská vláda nerozhodla o nošení roušek, chce jiná opatření

Rozhodnutí oznámila ministryně zdravotnictví Tamara van Arková po konzultaci s Nizozemským institutem veřejného zdraví (RIVM). Jak uvedla ministryně na tiskové konferenci, vláda bude spíše usilovat o to, aby byla více dodržována pravidla o zachování společenského odstupu.

"Vzhledem k tomu, že z lékařského hlediska není prokázána účinnost roušek, vláda rozhodla, že nezavede národní povinnost nechirurgické roušky nosit," prohlásila Van Arková.

Mnoho evropských zemí přitom podle Reuters v posledních týdnech naopak k nošení roušek přistoupilo, alespoň v obchodech či jiných uzavřených prostorech, například Francie či Španělsko.

Jak uvedl Jaap van Dissel z institutu RIVM, jsou si vědomi studií, které říkají, že roušky pomáhají zpomalit šíření nákazy. Nicméně nejsou přesvědčeni o tom, že by používaní ochrany obličeje pomohlo zrovna v současné situaci v Nizozemsku. Lidé podle něj nosí roušky nesprávně a dohromady s nedodržováním společenského odstupu by to mohlo vést k většímu riziku šíření nákazy.

"Takže si myslíme, že jestliže máte na veřejnosti používat roušky...musíte podstoupit dobrý výcvik, jak je nosit," dodal Van Dissel. Roušky jsou nyní v Nizozemsku vyžadovány pouze ve veřejné dopravě a na letištích.