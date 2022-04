Nové unijní sankce se zpožďují. Hledá se způsob, jak omezit ruské příjmy z ropy

— Autor: ČTK

Přijetí nového balíku sankcí proti Rusku, jehož návrh chtěla Evropská komise původně předložit začátkem tohoto týdne, se zpozdí nejméně do týdne příštího. Vyplývá to z vyjádření unijních činitelů a diplomatů, podle nichž zatím členské státy nemají shodný pohled na to, jak omezit dovoz ruské ropy.