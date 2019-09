Nový systém přerozdělování migrantů je na světě. S čím počítá?

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Nový systém přerozdělování migrantů zachráněných ve Středozemním moři bude dobrovolný a podle představ zemí, které s plánem v pondělí přišly, by jej měla financovat EU. Státy, které se rozhodnou pro účast, budou mít na převzetí migrantů čtyři týdny a budou odpovědné za procedury spojené s jejich žádostmi o azyl. Vyplývá to z dokumentu sepsaného tento týden Německem, Francií, Itálií a Maltou, s nímž se dnes v Bruselu seznámili diplomaté ostatních členských států EU. Unie by podle návrhu měla posílit vzdušné pátrací akce s cílem překazit činnost organizovaných skupin pašujících lidi.